大相撲の十両・白熊（二所ノ関）に電気工事などを行うイガラシ綜業から化粧まわしが５日、茨城・阿見町にある部屋で贈呈された。白色を基調とし日の出の太陽がデザインされており、「日が昇るように自分の番付も上がって行けたら良い。まずは幕内に定着したい」。２４年秋場所で新入幕を果たしたが、幕内経験はわずか２場所。「立ち合いが得意じゃない。克服しないといけない」と十両で停滞する理由を挙げた。師匠の二所ノ関親