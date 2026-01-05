欧州株上げ幅縮小、仏ＣＡＣ指数は一時マイナスに転じる 東京時間19:51現在 英ＦＴＳＥ100 9963.79（+12.65+0.13%） 独ＤＡＸ24689.82（+150.48+0.61%） 仏ＣＡＣ40 8195.31（+0.10+0.00%） スイスＳＭＩ 13164.34（-103.14-0.78%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:51現在 ダウ平均先物MAR 26月限48627.00（+11.00+0.02%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月