ドル円一時１５６．５８レベル、本日の安値を広げる＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円が再び軟化。一時156.58レベルと本日の安値を更新した。クロス円ではユーロ円の軟調さが目立っている。足元で本日の安値を183.00レベルまで広げている。欧州株は上げ幅を縮小しており、仏CAC指数は下げに転じる動きを示している。 USD/JPY156.59EUR/JPY183.04GBP/JPY210.82