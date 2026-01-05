◆新日本プロレス「ＮＥＷＹＥＡＲＤＡＳＨ！！」（５日、大田区総合体育館）観衆３５２３（満員）新日本プロレスは５日、大田区総合体育館で「ＮＥＷＹＥＡＲＤＡＳＨ！！」を開催した。１・４東京ドームで長年に渡り団体を支えた“エース”棚橋弘至が引退。新日本プロレスにとって１９７２年３月６日に旗揚げ戦を行った記念の地で新たな時代の幕開けとなる大会。ドームでのデビュー戦で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬを破