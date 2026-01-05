八十二銀行と長野銀行が今月1日に合併して誕生した「八十二長野銀行」が5日、営業初日を迎えました。県内唯一となる地方銀行が掲げる大きな目標とは。合併に伴いロゴも一新した「八十二長野銀行」。宮里伸哉記者「午前9時です。シャッターが開きます。八十二長野銀行としての第一歩、営業初日が始まります。」 営業初日の5日は職員が揃いの法被を着て接客しました。八十二銀行と長野銀行は2023年6月に経営統合。以来、合