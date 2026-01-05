Ｊ１柏は５日、柏市内で２０２６シーズンを始動した。リカルド・ロドリゲス監督（５１）のもと、初日からポゼッション練習を行うなど、強度の高いメニューをこなした。この日の練習に丸刈り姿で登場し、ひときわ目を引いたＦＷ小見洋太（２３）は「まずはこのシーズンオフに取り組んできたことを発揮出来るように、いい状態でキャンプに入りたい。結果でチームに貢献したい」と言葉に力を込めた。元々、丸刈り姿は自身のトレー