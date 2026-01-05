大阪桐蔭が大阪・大東市の同校グラウンドで２０２６年の初練習を行った。昨年秋の近畿大会で４強入りし、今春のセンバツ出場は当確している。過去、春夏通算９度の甲子園優勝。西谷浩一監督は「１０回目の優勝を。先輩たちがこれだけ積み重ねてきた。この春、１０回目に挑戦したい。春のことしか考えていません」と意気込んだ。昨年は春夏とも甲子園を逃した。「去年はいいチームを作ってくれたけど、その頑張りを喜びに変えて