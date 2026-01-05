巨人・森田駿哉投手が５日、ジャイアンツ球場で自主トレを行い、岡本和真内野手のブルージェイズ入りを祝福した。岡本とは同学年で、巨人での２年間の他に高校日本代表でも共闘。「すごく大きい契約で決まったと思うんで、本当にすごいなっていうのが一番です」と率直な思いを口にし、「ジャイアンツの４番でプレッシャーとかもあったと思うんですけど、それを表に出さない。プレーも安心感もありますし、チャンスだったら１本