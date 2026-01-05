こたけ正義感が12月28日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、M-1放送後の自身のSNS投稿について言及した。 「M-1グランプリ2025」の二日後の収録で、パーソナリティのこたけ正義感は「本当に最高の大会でしたね」と語り、決勝に進出した同期のめぞんや敗者復活戦の大トリで登場した後輩の豆鉄砲の健闘を称えた。 こたけは「M-1の後にね、僕いろいろツイートしたんですよ。ポストしたんですよ」