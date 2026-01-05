サッカー、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは5日、ポルトガル出身のルベン・アモリン監督（40）の解任を発表した。スポルティング（ポルトガル）で監督として実績を残し、昨季途中からマンチェスターUを率いた。昨季はリーグ戦で15位と低迷し、今季はここまで6位。（共同）