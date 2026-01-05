2026年の今年、“変化”するものを調べてきました。自転車の罰則強化や新幹線の個室復活、さらに今年は5連休が2回あります。新たな年が始まり、きょうから仕事という人も多いのではないでしょうか？実は、今年は最大5連休が2回もあるんです。去年の5月3日の憲法記念日は土曜日だったのが今年は日曜日で、6日が振替休日になり、土曜日を含めれば5連休に。また、9月の第3月曜日が祝日になる敬老の日は、去年は15日でしたが、今年は21