1月2日、3日に行われた箱根駅伝。ことしは県関連選手も躍動しました。結果は青山学院大学が3連覇。その強さの裏には毎年続けている妙高市での合宿がありました。目まぐるしくトップが変わり混戦となった箱根駅伝の往路。4区では中越高校出身、日本体育大学4年生の山崎丞。同じく中越高校出身の日本大学3年生の片桐禅太が力走を見せます。その片桐とタスキリレーをしたのがこちらも中越高校出身、4年生の鈴木孔士です。箱根路