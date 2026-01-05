1月5日、京王アリーナTOKYOで行われた「京王 Jr.ウインターカップ2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」女子2回戦の第2試合で、シード校の四日市メリノール学院中学校（以下、メリノール）が山形ワイヴァンズU15女子を88－38で破り、3回戦進出を決めた。 試合は立ち上がりからメリノールが主導権を握った。初戦特有の硬さを想定し、シュ}