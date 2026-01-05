Bialystocksの新曲「言伝」をエンディングテーマに起用したTVアニメ『違国日記』のノンクレジットエンディング映像が、1月5日20時にYouTubeで公開された。 （関連：【映像あり】Bialystocks、新曲「言伝」使用のTVアニメ『違国日記』ノンクレジットエンディング映像） 同楽曲は、『違国日記』が描く日常の静かな感情のうねりや、言葉になる手前の想いに寄り添うように書き下ろされた楽曲。過度に物語をなぞるのではな