気象庁はきょう（5日）降雪に関する早期天候情報を発表しました。 【大雪情報】1月12日頃～東北日本海側・北陸などで「大雪のおそれ」早期天候情報発表【気象庁雪雨シミュレーション】 それによりますと、今月（1月）12日ごろから一時的に冬型の気圧配置が強まることから、東北日本海側や北陸地方で大雪のおそれがあるということです【画像①】。 雪はどれだけ降る？ 東北日本海側１月１２日頃から大雪