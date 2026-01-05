（台北中央社）台湾で使われている手話を学びたい生徒たちのニーズに応じるため、教育部（教育省）は2022年から台湾手話の遠隔教育の推進に力を入れてきた。同部によれば、2025年までに台湾全土で400校以上、3000人近くの児童・生徒が受講した。同部が5日、報道資料で明らかにした。台湾では2019年、国家言語の使用の権利を保障する「国家言語発展法」が施行された。同法では、台湾固有の各エスニックグループの自然言語に加え、台