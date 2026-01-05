山形地方気象台発表 【画像】山形・全国の天気 山形県では、冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、大雪となる所がある見込みです。５日夜のはじめ頃から６日夕方にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒してください。 ［気象概況］ 日本付近は、６日にかけて気圧の谷が通過し、冬型の気圧配置が強まる見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度