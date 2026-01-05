2026年1月9日（金）から27日（火）まで、『新富良野プリンスホテル』にストリートピアノ『LovePianoⓇ』が設置されます。 画像：株式会社ヤマハミュージックジャパン 今回の設置は、『株式会社ヤマハミュージックジャパン』と『株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド』のコラボレーションプロジェクト『#たびきみ～旅先で君が奏でる物語』の一環として行われます。 画像：株