中国国家鉄路集団が4日明らかにしたところでは、2025年の旅客輸送量は前年比4．2％増の42億5500万人に上り、ピーク日の旅客輸送量は2313万2000人に達し、過去最高を更新しました。また貨物運輸量は同2．1％増の40億6600万トンで、9年連続の伸びを示し、1日当たりの積載車両は初めて20万両を突破しました。2025年の全国鉄道の固定資産投資額は前年比6％増の9015億元（約20兆2000億円）となり、新規開通路線は3109キロに達しました。