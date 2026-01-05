２、３日に開催された「第１０２回箱根駅伝」の沿道で、トップ女優が沿道で応援していたことが判明。ＳＮＳ上が沸いている。松林が映える平塚から戸塚までの８区で応援していたのは、鈴木保奈美。茅ケ崎付近で応援していたようで、５日までにインスタグラムに、髪を全て隠すようなニット棒にサングラス、マフラー姿で応援する写真をアップ。「縄張りは、主に８区です」と選手や白バイの写真も添えて投稿した。フォロワーからは