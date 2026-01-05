俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00〜）の第1話がきょう5日から放送される。【場面カット】序盤から衝撃的な展開…死んだはずの夫・一樹（安田顕）本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作