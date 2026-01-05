日本ハムの新入団７選手が５日、千葉県鎌ケ谷市の勇翔寮に入寮した。ドラフト１位の大川慈英投手（明大）は「やっとスタート地点に立ったというのが一番の今の気持ち。気を引き締め直して頑張って、日々チャレンジしていきたい」と心境を語った。最速１５５キロ右腕は、アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズの大ファン。人気キャラの“赤い彗星”ことシャア・アズナブルに心酔する。入寮に際しては、後輩からプレゼントされた「