アメリカのトランプ政権は3日、ベネズエラで軍事作戦を実施し、マドゥロ大統領を拘束しました。ベネズエラの今後について見ていきます。ベネズエラ情勢に詳しいアジア経済研究所の坂口安紀さんによると、「一番期待されるのはマドゥロ大統領の短期的解体だが、民主主義のプロセスを開始するための地ならしが整うことがなかなか難しいと思われる」ということです。現段階では、国内では反マドゥロ派は全く力を持てていない状況にあ