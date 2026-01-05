（資料写真）山林火災の防止に向けて新設された「林野火災警報・注意報」の運用が１月、神奈川県内の一部市町村で始まった。空気が乾燥するなど延焼しやすい気象状況の時に発令し、対象区域の森林などで火入れやたき火、可燃物付近での喫煙といった行為を規制する。県などによると、５日は横須賀、三浦、逗子各市と、葉山、真鶴、湯河原各町に林野火災警報が出された。林野火災警報・注意報は２０２５年２月に岩手県大船渡市で