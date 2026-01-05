井上商事が運営するデザートバイキングレストラン「スイーツパラダイス」は、1月10日からスイーツパラダイス全店舗のフルパラコースにて「ブランドいちご食べ放題」を開催する。フルパラコース「ブランドいちご食べ放題」同メニューでは、全国各地のスイパラ農園契約農家より、産地直送で仕入れたブランドいちごが食べ放題で提供される。コース限定スイーツの「いちごタルト」と「いちご大福」が食べ放題として堪能できる。産地直