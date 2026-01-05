Image: Erman Gunes / Shutterstock.com 古いからってあなどらないで。コンピュータの世界で有名なムーアの法則。インテルの創業者ゴードン・ムーアが提唱した、半導体集積回路の集積密度は18ヶ月〜24ヶ月で2倍になるという経験則。それを知っていても、知らなくても、直感的に最近発売されたハードのほうが性能がいいというのはほとんどの場合正解です。ですが、発売された後に元の性能がア