子供のファーストカット。それは一生に一度しかない記念のようなもの。細くて柔らかい赤ちゃんの髪は成長とともに生え変わるため切った髪を筆にする人も。そんな一生に一度の思い出が義母によってまさかの台無しに！？ 今回は筆者の知人から聞いた台無しのファーストカットエピソードをご紹介します。 思わず絶叫！！ ファーストカットでまさかの悲劇！