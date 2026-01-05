フジテレビの井上清華が5日、自身のインスタグラムを更新。24年前の年賀状を公開した。 【写真】前歯が欠けているけど、笑顔がかわいいです 「本日からめざましテレビも始まりました！2026年もよろしくお願い致します」と投稿。「小さい頃恒例だった干支にちなんだ年賀状です」とつづり、ニンジンと馬の置物を手にする幼少期の井上アナが写った2002年の年賀状を掲載。「小物からデザインまで母プロデュースです笑」