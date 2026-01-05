MISS MERCY スターダストプロモーション所属の7人組ダンスボーカルグループMISS MERCY（ミスマーシー）による17thシングル「BBB（ビリビリボーン） 」が、1月5日より各音楽配信サービスでデジタルリリースされた。MISS MERCY通算17曲目となるシングル「BBB（ビリビリボーン）」は、エネルギッシュなギターサウンドと鼓動を感じさせるビート、そして迫力ある歌声で繰り返される『ビリビリボーン』の歌詞が注目の楽曲