大手AI企業のOpenAIは音声AIに大きく賭けており、エンジニアリング・製品・研究チームを統合し、音声AIの刷新に取り組んでいるとThe Informationが報じました。OpenAIの音声AIに関する取り組みは、同社が発売予定の音声デバイスに向けた準備であるとされています。OpenAI Ramps Up Audio AI Efforts Ahead of Device - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/openai-ramps-audio-ai-efforts-ahead-deviceOpenAI