お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。悩める視聴者にアドバイスを送った。視聴者からの自己肯定感が低く、明るく生きていきたいという悩みに「頑張ってほしいなぁ〜。そもそも私の中で自己肯定感が高いか低いかっていうのが頭に中にないっていうか。何？自己肯定感って？って感じ」と始めた藤本。「むしゃくしゃしたときこそ贅沢すると