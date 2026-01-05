韓国の男性7人組「BTS」が5日、6年1カ月ぶりとなる通算5枚目のアルバム（タイトル未定）を3月20日に発売することを発表した。さらに同作を引っさげた4年ぶりの世界ツアーの開催することも発表した。本格的な再始動を告げる知らせは、ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」で応援し続けてくれるARMY（ファンの総称）に真っ先に報告した。昨年6月でメンバー7人全員の兵役が終了し、渡米して曲作りを