松村沙友理さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【日高屋】日高屋の神コスパ中華 気になるメニューたくさんいただきました』という動画を投稿。松村さんが、『熱烈中華食堂日高屋』で食事を楽しむ様子が公開されました。今回は、この中で、松村さんも大満足した“ボリュームたっぷり”ラーメンをピックアップ♪【関連】松村沙友理が絶賛！【ガスト】シェフ監修の絶品メニュー「驚きのクオリティ」「みんなに食べてほしい！」松村