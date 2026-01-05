レアル・ソシエダでプレイする日本代表MF久保建英はラ・リーガ第18節のアトレティコ・マドリード戦の後、悔しさを滲ませた。地元紙『Noticias de Gipuzkoa』が報じている。久保はこの試合でスタメン出場を果たすと、1点ビハインドで迎えた55分右サイドでボールを受け、左足のアウトサイドでクロス。これをファーで受けたゴンサロ・ゲデスがワントラップから強烈なシュートを突き刺した。前節のレバンテ戦でゴールを決めていた久保