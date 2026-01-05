シャオミ・ジャパンは、新型Androidスマートフォン「POCO M8 5G」を1月8日18時に発売する。価格は発売時に発表される。 「POCO M8 5G」は、クアルコムの「Snapdragon 6 Gen 3」を搭載したAndroidスマートフォン。 ディスプレイは6.77インチのAMOLEDディスプレイを採用し、最大120Hzのリフレッシュレートに対応する。 背面カメラのうち、メインカメラには約5000万画素を搭載する。バッテリ&