１月１１日、日本の南鳥島周辺で“世界初”となる「レアアース泥」の試験採掘が始まります。海底から採取するメリットは？実用化に向けてのハードルは？東京大学・中村謙太郎教授への取材を交え解説します。もはや生活に欠かせない「レアアース」なにに使われている？石炭の時代（第一次産業革命）、石油の時代（第二次産業革命）を経て、現在はレアアースによる第三次産業革命と言われるほど重要な存在になっているレアアー