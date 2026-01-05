最大9連休となった年末年始。 帰省や旅行を楽しまれた方も多かったのではないでしょうか。 2026年、県内の正月三が日を振り返ります。 ▽2026年 美しい初日の出拝み新年スタート 初詣もにぎわう 2026年1月1日の長崎市稲佐山展望台。 午前7時20分過ぎ。 光り輝く太陽が姿をあらわし、新年の幕開けを告げました。 （大学生） 「こんなきれいな日の出を見られたから、とてもいい一年になるのではないか。大学