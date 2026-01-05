ドラフト１位の大川慈英（じぇい）投手＝明大＝は、アスリートの両親からの金言を胸にプロとしてのスタートを切る。５日、千葉・鎌ケ谷の「勇翔寮」に入寮した。父は元総合格闘家で母は９６年アトランタ五輪バレーボール女子の元日本代表。年末年始には神奈川の実家でプロとしての心得を説かれ、「母も父もスポーツ選手だったということがあるので、基本的には会話はスポーツのことがほとんど。父も母もプロで戦っていたのでプロ