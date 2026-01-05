日本ハムの大塚瑠晏内野手＝東海大＝が５日、ディズニー映画「トイ・ストーリー」の「ロッツォ」のぬいぐるみと共に、千葉・鎌ケ谷の「勇翔寮」に入寮した。大学時代にディズニーランドで購入したぬいぐるみがお気に入りで、「寝る時も一緒に寝ています。あの中では悪い役だが見た目がかわいい。あとイチゴの匂いがする」と、良き相棒を連れて入寮した。母の実家は、栃木・鹿沼市のそば屋「大越路」。年末年始は店頭に立ち、配