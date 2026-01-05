東京世界陸上女子１００メートル障害で日本代表・中島ひとみが５日、インスタグラムのストーリーズを更新。４日に放送されたフジテレビ系「逃走中」の収録後、髪をバッサリと切ったことを明かした。中島は後ろ姿のヘアスタイルを添え「夜中？深夜にめちゃくちゃ可愛いく編んでもらいました」と紹介。続けて、「この収録後朝イチ関西戻って３０ｃｍくらいバッサリ」とイメチェンしたことも報告した。中島は後ろに髪を束ねて走