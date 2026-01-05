お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）が、1日深夜に放送されたMBSテレビ「あれみた？2026年縁起エエやつは誰だ！新春博多グルメSP」に出演。東京と大阪の“違い”を説明した。番組では「関西人100人に大調査」と題して街頭インタビューを実施。「2025年の印象」を聞くと、大阪の街行く人達は「稲ちゃんのアゴ」と回答を連発し、番組では2025年のMVPに認定した。少々、とんがったアゴで個性的な見た目を持つ稲田