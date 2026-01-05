４日に始まったＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の初回視聴率（ビデオリサーチ社調べ、関東地区）は、世帯１３・５％、個人８・２％だった。昨年の「べらぼう・蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」の初回視聴率（世帯１２・６％、個人７・３％）を上回った。