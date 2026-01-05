元大阪府知事・元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が５日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に生出演。今年、日本で変わるオカネの問題に切り込んだ。４月１日には自転車の交通違反に対する「青切符」制度が導入される。危険な運転が横行しており、警視庁によると「ながらスマホ運転」は反則金１万２０００円が課される。信号無視、車道の右側通行は６０００円など「青切符」の対象