「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ多摩川」（５日、多摩川）富沢祐作（３９）＝群馬・１１７期・Ｂ１＝が３日目６Ｒで３コースからまくり差して２着。予選を８位で通過した。「いいですね。調整がズレなければトップ級で、ズレても中堅上位は確実にある。準優１号艇で乗らないといけない足ですよ」と相棒６７号機を絶賛した。準優１１Ｒは３号艇で登場なだけに、優出のチャンスはある。「いいのはターン回りとレース足。