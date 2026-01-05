新日本プロレス５日の大田区総合体育館大会で、「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＳＡＮＡＤＡ（３７）が意味深な言動を連発した。ＳＡＮＡＤＡはこの日の大会に高橋裕二郎、金丸義信とのトリオで後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグとの６人タッグ戦に出場。しかし持参したギターの電光掲示板部分には「ＧｏｏｄｂｙｅＮＪＰＷ」という看過できないメッセージが…。これには会場からもど