カンロが手がける直営店「ヒトツブカンロ」から、バレンタイン・ホワイトデーシーズンにぴったりな限定商品が登場します。テーマは『日頃のありがとうを込めて、幸せな春の日々をとどけよう』。見た目の可愛さはもちろん、食感や味わいにもこだわった人気アイテムが、今だけの特別仕様でラインアップ。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも選びたくなる、心ときめく限定スイーツをご紹介しますb