能登半島地震の発生から元日で2年となりました。富山県内の被災地で暮らす人々が、新年に寄せる願いとは。各地の表情をお伝えします。高岡市伏木地区を見渡す伏木神社です。地震から2年の元日。多くの人が、今年1年の無事と復興を願いました。武道優美子キャスター「毎年ここにいらっしゃる？」「そうですね、はい。復興に向けている人もおられるので、早く良くなるといいなと思います」「この地域のみんなで協力して、少し