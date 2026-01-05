2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に臨むフィギュアスケートの韓国代表に、男子は2023年世界選手権銀メダルの車俊煥が決まった。3大会連続の出場となる。金賢兼と女子の辛智娥、李海仁はいずれも初代表。4日に聯合ニュースが報じた。女子で昨季の冬季アジア大会と四大陸選手権を制した金彩然は選考会で振るわず落選した。