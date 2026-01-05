大相撲の元横綱・稀勢の里である二所ノ関親方が師匠を務める二所ノ関部屋が5日、公式X（旧ツイッター）を更新。後援者から届いたとみられる“大物”を紹介した。「今年のマグロは124キロでした！！」この日、東京都江東区の豊洲市場で新年最初の取引となる「初競り」が行われ、マグロの競りでは243キロの青森県大間産クロマグロが5億1030万円（キロ単価210万円）で競り落とされた。二所ノ関部屋に届いたのも「大間まぐろ」