アイドルグループ・BOCCHI。のメンバーとして活動する大嶋みくさんが、FLASH1月6・13日合併号に登場しました。【写真】Hカップ童顔グラドル。反則すれすれ極上バストで誘惑身長145センチにHカップバストを持つ大嶋さんが、西洋や日本など様々な人形になりきる、“ドールグラビア”を披露している。衣装ごとに、キュートな笑顔やシリアスな表情を使い分ける彼女の表現力に注目です。【大嶋みくさんプロフィール】おおしまみく25歳